المتحدة تعلن عن إطلاق قناة أخبار اقليمية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقيلمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية.



