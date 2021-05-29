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المتحدة تعلن عن إطلاق قناة أخبار اقليمية

السبت 29/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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شهد المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقيلمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية.

تقدم القناة رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام. ومن المخطط ظهورها في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقين باللغة العربية في نطاق تغطية النايل سات. وكذلك الناطقين باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات IPTV.

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