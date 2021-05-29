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البرلمان يقدم التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

السبت 29/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على تهنئة النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعدما حقق الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على ستاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال حسين في خطابه للأهلي: "أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الافريقى وذلك بعد الفوز الغالي على فريق نهضة بركان، المغربى". 

وأضاف الخطاب: "وتثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية". 

وتابع:" وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين". 

وأتم:" ونرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.

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