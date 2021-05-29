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رئيس النواب: هناك تفاوت في توزيع لقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة

السبت 29/مايو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن جائحة كورونا خلفت اضطرابات اجتماعية واسعة المجال نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتبعتها الدول لاحتواء تفشي الوباء، والتي أثرت بشكل كبير على سلوك وشكل الحياة اليومية للمواطنين في كافة أنحاء العالم، فضلًا عن آثارها بعيدة المدى.

وأشار «جبالي» إلى أن الظروف الاستثنائية والحرجة التى تمر بها البشرية جراء الاجتياح الوبائي المفاجئ لفيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات وخيمة، وآثار بالغة القسوة، على كافة الأصعدة والمستويات، خلفت ندوبًا غائرة في جسد البشرية جمعاء، منوهًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تلك الجائحة والمتمثلة في فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرض قيود على السفر على نطاق واسع، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة مُوجعة لحركة التجارة العالمية، فضلًا عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية.

جاء ذلك في كلمة مُسجلة خلال أعمال الجمعية الـ 142 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذي يأتي تحت عنوان: "التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات".

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن جائحة كورونا عمقت الأزمات الاجتماعية العالمية المتعلقة بعدم المساواة والتفاوتات الإجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، مما أعاد طرح عدة تساؤلات مُلحة بشأن السياسات العامة ودور الدولة، داعيًا البرلمانيين في العالم إلى التحلي بمسئولياتهم والتصدي بشجاعة لتلك التداعيات السلبية.

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال كلمته تجربة الدولة المصرية الفريدة والمتميزة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية حققت المعادلة الصعبة في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الاجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنمية.

كما تعرض رئيــس مجلس النواب خلال الكلمة إلى تحدي من نوع آخر مرتبط بتلك الجائحة، وهو تحدي توزيع اللقاحات عالميًا، مؤكدًا أن عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشترك العالمي، مشيرا إلى أن هناك تفاوت في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة، داعيًا البرلمانيين في العالم إلى دعم عدالة توزيع اللقاحات ووضع معايير موضوعية في تحديد أولويات وأفضليات توزيع تلك اللقاحات عالميًا.

ودعا البرلمانيين في كافة أنحاء العالم إلى الانخراط الايجابي في القضايا العالمية، وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية عبر تحقيق التنمية المُستدامة الشاملة، وإعلاء قيم الحوار بين الثقافات والشعوب بما يكفل مشاركة شعوبنا في صنع القرار العالمي إزاء مختلف القضايا والتحديات العالمية.

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