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شاهد ..أحدث إطلالات ياسمين صبري

السبت 29/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري، في الصورة بإطلالة مميزة، حيث بدت وهي واقفة في يخت في البحر، وارتدت كاش مايوه باللون الأبيض. 


في سياق متصل، ياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

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