Advertisements

الصحة السعودية تعلن تسجيل 1106 إصابة جديدة بكورونا

السبت 29/مايو/2021 - 02:43 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

 

  كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات في المملكة (6704) حالات، كما تم إجراء (56.906) فحوص مخبرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ نصف ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ أقل من ساعة

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ ساعة و 22 دقيقة

حسن عبدالله رئيسًا.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ أقل من ساعة

القنوات المفتوحة لنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تعلن تسجيل 1224 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية: تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 1045 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 1048 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 999 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 997 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:44 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

09:55 ص

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

02:28 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»