أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي



حرصت الشركة المتحدة على الرد على قرارها الخاص بشأن منع التعاون مع المخرج محمد سامي وأن هذا القرار جاء من داخل الشركة ذاتها وممنوع الحديث عن أسباب استبعاده وأنهم أعلنوا فقط هذا القرار للتوضيح.



وحرص نجوم الفن على حضور المؤتمر الصحفي، الذى اقيمته المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت، وكان من أبرز الحضور "هاني رمزي، لبلبة، أمير كرارة".







وكانت قد نفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.







