"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع التي تملكها المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعيين أكرم القصاص رئيسا لتحرير اليوم السابع.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الشركة، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة وعدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف.



