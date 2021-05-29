"الجمارك": حظر دخول البضائع إلا بنظام "ACI" خاص بالموانئ البحرية (فيديو)

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلا بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وهو نظام المعلومات المسبقة عن الشحنات، ويقوم من خلاله المستورد بتسجيل بياناته على المنصة الإلكترونية "نافذة" ويحصل على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتى "مصر المقاصة" أو "إيجى تراست"، للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".



وأضاف "الغتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بداية من 1 إبريل الماضي، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل لن يتم السماح بدخول شحنات تم شحنها من الخارج في 1 يوليو دون الـ "ACI" وليس للشحنات التي تدخل مصر 1 يوليو.



وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا القرار خاص بالموانئ البحرية فقط، وإلزامي على الجميع قطاع عام أو خاص أو حكومي؛ للتصدي لدخول أي بضائع ممنوعة او خطرة تمثل ضرر بالأمن العام، موضحًا أن هذا القرار واجه معوقات في التطبيق التجريبي لها ولكن كان يتم معالجتها اولًا بأول وتلافيها، ويتم التعامل مع أي شكوى بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لجميع مستوردي مصر حول هذه المنظومة، وتم الإرسال لنحو 15 ألف مستورد حتى الآن وحتى الثلاثاء المقبل سيتم الانتهاء من ارسال الخطابات لكافة المستوردين.