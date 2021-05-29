Advertisements

بعد إحالته للمفتي.. 21 يونيو الحكم على فني هندسي وأخر لاتهامهما بتصنيع المفرقعات

السبت 29/مايو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

حددت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة 21 يونيو النقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.. بعد أن قررت إحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.


يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.

وأتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرعا المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث إنفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الاشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

أخبار تهمك

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ ساعة و 25 دقيقة

حسن عبدالله رئيسًا.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ أقل من ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ نصف ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة لنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:44 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

09:55 ص

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

02:28 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»