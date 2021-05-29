بعد إحالته للمفتي.. 21 يونيو الحكم على فني هندسي وأخر لاتهامهما بتصنيع المفرقعات



حددت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة 21 يونيو النقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.. بعد أن قررت إحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.



وأتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.



كما شرعا المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث إنفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الاشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.