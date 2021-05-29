Advertisements
هنا الزاهد تبهر جمهورها في تنزانيا
السبت 29/مايو/2021 - 02:49 م
نادين نجدي
Advertisements
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بصورة جديدة لها أثناء قضاء اجازتها في تنزانيا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
حيث ارتدت هنا الزاهد شميز كات باللون الأبيض، ووضعت على رأسها طوق على شكل جلد النمر، ، وضعت مكياج يبرز جمالها.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.
Advertisements