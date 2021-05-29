التحقيق مع مدير الميناء الجاف بجنوب بورسعيد لاتهامه باختلاسه 5 ملايين جنيه



أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، بحبس المدعو "ت م ع- 41 عامًا" أربعه أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه باختلاس مبلغ خمسة ملايين جنيهًا، أثناء عمله مديرًا للميناء الجاف لتداول الحاويات بجنوب بورسعيد، وذلك في المحضر رقم 925 إدارى الشرق لسنه 2021.







وكان إبراهيم جوده مالك الميناء الجاف جنوب بورسعيد، قد نقدم ببلاغًا يتهم فيه تامر عزام بإختلاس مبالغ ماليه تجاوزت خمسة ملايين جنيهًا وقيامه بالاتفاق مع بعض شركات تخزين الحاويات بالميناء على تحويل رسوم التخزين على حسابه الشخصى.



وتمكن رئيس مباحث الأموال العامه بمديريه أمن بورسعيد من ضبط المذكور وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعه، وبعرضه على النيابه العامه قررت حبسه أربعه أيام على ذمة التحقيق.