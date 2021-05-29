ماكرون: فرنسا ستساعد إفريقيا على إنتاج المزيد من لقاحات كورونا محليًا

قال الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن فرنسا ستستثمر في تعزيز إنتاج لقاحات COVID-19 في إفريقيا للمساعدة في سد فجوة في توافر اللقاحات بين الدول الأفريقية والغربية.





وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا، قال ماكرون إن إفريقيا تشكل حوالي 20٪ من احتياجات العالم للقاحات ولكن تنتج 1٪ من فقط جرعات اللقاح. واضاف "كيف نعزز إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية؟ وفي هذا الصدد، سيكون لدينا بعد ظهر اليوم استراتيجية استثمار لمساعدة هذه الصناعات على إنتاج المزيد وبسرعة كبيرة. "





وأوضح أن فرنسا لديها بالفعل شراكة مع معهد بيوفاك في جنوب إفريقيا. في وقت لاحق يوم الجمعة، افتتح ماكرون واحدًا آخر مع شركة الأدوية الجنوب أفريقية آسبن. وصرح: "نحتاج إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن... في جميع أنحاء العالم.. إنه واجبنا الأخلاقي، كما أنه في مصلحة الجميع".





كما كرر دعمه للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات COVID-19، وهي خطوة أيدها الرئيس الأمريكي جو بايدن لكنها عارضتها ألمانيا. وفي إطلاق مبادرته لدعم اللقاحات في جامعة بريتوريا، دعا ماكرون إلى تنظيم أسعار اللقاحات لمنع سرقة الدول الأفريقية. وقال "الدول الفقيرة تدفع على الأرجح أكثر بكثير من الدول الغنية. هذا جنون.. المعركة الأولى:... نحن بحاجة إلى أسعار مشتركة. هذه هي أفضل طريقة لعدم إهدار المال العام."



