الحرس الثوري الإيراني: إدارة بايدن لا تختلف عن إدارة ترامب

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "المنطقة لن تشهد استقرارا في عهد بايدن ولابد من خروج الولايات المتحدة منها".

وقد فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.