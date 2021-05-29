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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-5-2021 مقابل الجنيه المصري

السبت 29/مايو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار هعلى النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 
51.89  جنيه للشراء.

52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 
49.08  جنيه للشراء .

52.24 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 
49.13  جنيه للشراء.

52.27  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 
51.94  جنيه للشراء.

52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 
49.11  جنيه للشراء.

52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 
48.87  جنيه للشراء.

52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
48.48  جنيه للشراء.

52.32  جنيه للبيع.


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