روسيا توافق على مسار جديد لرحلات الخطوط الجوية الفرنسية إلى موسكو

قال متحدث باسم شركة الطيران الفرنسية، اليوم السبت، إن روسيا وافقت على مسار جديد لرحلات الخطوط الجوية الفرنسية (AIRF.PA) بين باريس وموسكو لتفادي المجال الجوي البيلاروسي، مبدئيًا في نهاية هذا الأسبوع فقط.





نصحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) شركات الطيران المحلية والأجنبية بتجنب المجال الجوي البيلاروسي هذا الأسبوع بعد الهبوط الاضطراري في مينسك لطائرة Ryanair (RYA.I) في طريقها إلى ليتوانيا من اليونان، واعتقال أحد الصحافيين المعارضين على متن الطائرة في 23 مايو.





وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية: "يدخل مسار الرحلة الجديد هذا حيز التطبيق اليوم. لدينا تصاريح لعطلة نهاية الأسبوع وننتظر الضوء الأخضر من السلطات الروسية لرحلاتنا بعد نهاية هذا الأسبوع".



