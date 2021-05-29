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الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

السبت 29/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حسمت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، موقفها من التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي خارج حسابات المارد الأحمر في الميركاتو المقبل، وما يتردد حول وجود اهتمامات لضمه نهاية الموسم غير صحيح.

وأضاف، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، كان يرغب في التعاقد مع لاعبه السابق لكن اللجنة اقنعته برفض الصفقة لعدة أسباب من بينها، القيمة المالية الكبيرة التي طلبها صن داونز، وعمر اللاعب الذي تخطي ال30 عاما.

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

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