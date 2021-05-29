Advertisements

"القابضة للصوامع": 72 صومعة تعمل إلكترونيا خلال موسم القمح القادم

السبت 29/مايو/2021 - 02:49 م
صومعة بنها - أرشيفية
صومعة بنها - أرشيفية
أحمد فشير
Advertisements
كشف شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، عن أن الشركة تتبنى عدد 22 صومعة خلال الفترة الحالية وذلك للعمل ضمن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

وأوضح باسيلي، خلال جولة تفقدية لوزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، ومحافظ القليوبية، بصومعة بنها، بأن الصومعة هى البداية في منظومة الميكنة، مؤكدًا على أن موسم توريد الاقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومه فى 72 صومعة.

ومن جانبه، أكد علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن المنظومه الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للاقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.

كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة واكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين نظام الصوامع موسم توريد القمح القمح القابضة للصوامع التموين اخبار مصر اليوم اخبار مصر

أخبار تهمك

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و 11 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ أقل من ساعة

القنوات المفتوحة لنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

حسن عبدالله رئيسًا.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ ساعة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 140 مليون جنيه.. "باسيلي": صومعة الخارجة تساهم في تحسين رغيف الخبز المدعم

وزير التموين يكشف عن إنشاء صومعة جديدة بالفرافرة لتخزين الأقماح

وزير التموين: حجم الاستثمارات في الصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه

وزيرا التموين والتعاون ومحافظ الجيزة يفتتحون المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب

وزيرا التموين والتعاون الدولي يفتتحون المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب

"التموين": بدء موسم توريد القمح ١٥ أبريل ونتوقع استلام 4 ملايين طن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:44 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

09:55 ص

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

02:28 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»