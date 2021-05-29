"القابضة للصوامع": 72 صومعة تعمل إلكترونيا خلال موسم القمح القادم

كشف شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، عن أن الشركة تتبنى عدد 22 صومعة خلال الفترة الحالية وذلك للعمل ضمن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.





وأوضح باسيلي، خلال جولة تفقدية لوزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، ومحافظ القليوبية، بصومعة بنها، بأن الصومعة هى البداية في منظومة الميكنة، مؤكدًا على أن موسم توريد الاقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومه فى 72 صومعة.





ومن جانبه، أكد علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن المنظومه الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للاقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.





كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة واكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.