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اتحاد الكرة يُعدل موعد مواجهة الزمالك وأسوان في الدوري
السبت 29/مايو/2021 - 03:09 م
رامي بشاي ومحمد ذكي
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تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.
وينتظم الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق بالجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.
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