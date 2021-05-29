أحمد دبور: روجينا تختار أدوارها بدقة

، وتختار أدوارها بدقة كبيرة، مُتمنيًا تكرار تعاونه معها مرة أخرى، مُشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة ومريحة جدًا.





كما أعرب دبور عن سعادته الكبيرة بالعمل مع النجم فتحي عبد الوهاب في مسلسل "ورا كل باب"، مُشيرًا إلى أن

ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية.





يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



أعرب الفنان الشاب أحمد دبور عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على دوره في مسلسل "بنت السلطان" الذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢١.وقال في تصريحات صحفية له أنه أحب العمل مع روجينا، فهي فنانة موهوبة