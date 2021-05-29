الزمالك يسدد 250 ألف يورو لصالح فرجاني ساسي من مستحقاته المتأخرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الرد على الإنذار التي أرسل من قبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بشأن مستحقاته المالية.





وسدد مجلس الزمالك مبلغ 250 ألف يورو لصالح فرجاني ساسي من مستحقاته المتأخرة وذلك لمنع إنهاء التعاقد الحالي مع اللاعب.





وحرص مجلس الزمالك على سداد جزء من المستحقات فرجاني ساسي قبل نهاية شهر مايو الجاري، لتجنب فسخ التعاقد، حيث يحق للاعب فسخ تعاقده في حاله عدم الرد على الإنذار أو سداد جزء من المستحقات.





ومن المقرر أن يغادر فرجاني ساسي القاهرة مساء اليوم السبت، متجهاً إلى تونس، استعدادا للانضمام إلى معسكر بلاده.



