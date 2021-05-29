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الموت يُفجع الفنانة إنجي شرف

السبت 29/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة إنجي شرف عن وفاة عمتها مُتأثرة بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إنجي شرف منشورًا قالت فيه :"عمتي درية شرف في ذمة الله
اثر كورونا، ربنا يرحمها ويغفرلها يا رب".

وكانت آخر أعمال الفنانة إنجي شرف الدرامية مسلسل "الضاهر"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف، مادلين طبر.

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