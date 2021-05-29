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بعد التسجيل.. كيفية تغيير موعد ومكان تلقي لقاح كورونا

السبت 29/مايو/2021 - 03:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أقبل العديد من المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا بمصر، في ضوء تعليمات وزارة الصحة ونصائحها بضرورة تلقي اللقاح للحد من انتشار عدوى الفيروس، والتي خصصت بدورها العديد من الأماكن لتلقي اللقاح.

وبعد تحديد مكان تلقي اللقاح لأحد الأشخاص قد يرغب في تغيير المكان لظروف خاصة به، ولا يعرف ماذا يفعل لكي يحدث ذلك، لذا نقدم في السطور الآتية كيفية تعديل مكان تلقي لقاح كورونا.

كيفية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا
يمكن تعديل مكان اللقاح، عن طريق التحدث مع خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15335، وتطلب تغيير مكان تلقي اللقاح، والذي بدوره يقوم بتغيير الموعد الأول، ويعيد تنشيط الطلب، وتحصل على «دور جديد» في قائمة المقبولين لتلقي اللقاح، وبالتالي يصل رسالة جديدة لك بالمكان والموعد الجديد الذي طلبت التطعيم فيه للحصول على اللقاح.

وفي ذات الصدد تحدثت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، وأيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال استضافتهما بإحدى حلقات «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، عن وضع وباء فيروس كورونا، وذكرا العديد من النقاط الهامة منها إرسال الوزارة رسائل لما يقرب من 3 ملايين مواطن: «سنرسل مليون ونصف المليون رسالة أخرى خلال الأسبوع المقبل»، كما أشارا إلى أن 5.4 مليون شخص طلبوا الحصول على لقاحات كورونا منهم 170 ألفا.

نسبة حدوث جلطات بعد التلقيح بـ أسترازينكا "بسيطة"
ولم تتلق الوازارة أي بلاغات عن حدوث جلطات بعد التلقيح بأسترازينكا، لافتة إلى أن النسبة التي تم الحديث عنها عالميًا بسيطة.

وأكدا، أن نسبة الأمان والفاعلية لكل اللقاحات الموجودة في مصر مطمئنة، وتعطي الجسم مناعة ضد الفيروس، والفروق ليست كبيرة، وبالنسبة لأصحاب الأمراض المثبطة للمناعة، يفضل الحصول على لقاح «سينوفارم».

واختتما، بأنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن رقم «واتساب» بخصوص اللقاح، يمكن التواصل معه ليرد عليك «روبوت»، لمعرفة مكان التطعيم وموعده، وستصل له رسالة على الواتساب، إضافة إلى إمكان الإبلاغ عن أي أعراض تظهر له بعد الحصول على اللقاح.

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