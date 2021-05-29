باكستان تسجل 73 وفاة و2455 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 2455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 916 ألفاً و239 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الباكستانية، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفًا و680 حالة بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

ووفقًا لصحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، تعافى 2136 مريضًا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 836 ألفا و702.

وقد أفادت المركز الوطني للقيادة والعمليات، بأن إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد بلغ 58 ألفًا و857 حالة.



