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عاجل.. الكاتب أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع

السبت 29/مايو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عاجل.. الكاتب أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيسًا لتحرير اليوم السابع، وذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

حضر المؤتمر عدد من الفنانين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الاقتصادى حسن عبد الله ورجل الأعمال تامر مرسى، منصر النبراوي الفنان أمير كرارة، المخرج بيتر ميمى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، المنتج طارق الجناينى، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الاعلامى عمرو الليثى، المنتج خالد حلمى.

كما يحضر المؤتمر أيضًا عدد من الإعلاميين منهم، أحمد موسى، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، عمرو الخياط، محمد الباز، ألبرت شفيق، المحلل الرياضى أيمن يونس، شريف مدكور، معتز عبد الفتاح، مصطفى بكرى، الإعلامى عموو عبد الحميد، نشأت الديهى، ويحضر كذلك أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ووزير الاستثمار الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومحمود القط وسها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر.

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الراحل سمير غانم اكرم القصاص

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