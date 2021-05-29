تعرف علي أبرز 9قرارت للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية







أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن طرح أسهم الشركة فى البورصة، وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الشركة، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.



واليكم ملخص أبرز ٩ قرارات للمتحدة للخدمات الإعلامية خلال المؤتمر الصحفي:



الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.



طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية وتشكيل لجنة للاستثمار.



توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من النقابات المهنية.



إنشاء صندوق مخاطر العاملين في مجال الإعلام.



إعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة



إطلاق قناة اخبارية عالمية مطلع الربع الأول من ٢٠٢٢.



إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامي بإسم كبار المبدعين نعم الباز وصالح مرسي وأبلة فضيلة و وحيد حامد



إنتاج مسلسلات علي مدار العام لا تقتصر على شهر رمضان فقط إضافة إلي عودة السباعيات ومسلسلات 15 حلقة.



تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، وفتح باب التعاون مع جميع الأفراد، وشركات الإنتاج داخل السوق المصري مثل: شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا - شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم - میدیا هب.



