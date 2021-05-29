تجارة عين شمس تحقق المركز الاول على كليات الجامعة فى محو الأمية



صرح بذلك الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد الكلية وتوجه سيادته بالشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى ا.د محمود المتينى، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة على كل الدعم المقدم للكلية.



كما توجه بالشكر الى ا.د امجد حسن مدير وحدة محو الامية بالكلية وفريق العمل معه على المجهود الكبير والذى تم تحقيقه من خلال وضع وتنفيذ خطط مرحلية تبنتها ادارة الكلية لما يقرب من عام الان والذى اثمر ان حصلة كلية التجارة على المركز الأول على كليات الجامعة فى عدد المواطنين الذين تم محو أميتهم. كما وجه ا.د خالد قدرى الشكر للطلاب الذين شاركوا فى تحقيق هذا الهدف والذى يعد واجب وطنى وشرف لكل من يقوم عليه وحثهم على بذل اقصى الجهد الممكن لتحقيق هذا الهدف الاسترايجى لجامعة عين شمس.

حققت كلية التجارة جامعة عين شمس المركز الاول على كليات الجامعة فى محو الامية بدورة ابريل ٢٠٢١ بأجمالي ١٦٤٧ فرد.