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وفدا الجامعية الفرنكوفونية والأنوكا يزوران المتحف القومي للحضارة المصرية

السبت 29/مايو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط وفد رفيع المستوي من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية برئاسة الدكتور/ سليم خلبوص رئيس الوكالة وذلك علي هامش زيارتهم لمصر، حيث اصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد الأثرية بالمتحف في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، وقامت بالشرح الاثري لكافة المقتنيات المعروضة بالإضافة إلى مراحل إنشاء المتحف وافتتاح قاعاته.

وأبدي الوفد إعجابه بالمتحف وما به من كنوز أثرية، وحرص الدكتور سليم خلبوص علي تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم ووصفة بالإنجاز الهام لتأمين الموروث المصري عبر التاريخ، مؤكدا على اعتزاز الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والجامعات المصرية في مجال الثقافة والعلوم.

كما زار المتحف وفد اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية " الانوكا " وذلك أثناء تواجدهم في مصر لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية.

وأبدي أعضاء وفد " الأنوكا " سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه من روائع الحضارة المصرية العريقة.

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