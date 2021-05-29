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وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية

السبت 29/مايو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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قامت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية (الدبلومات - تمهيدي الماجستير - تمهيدي الدكتوراه) للعام الجامعي 20202021 والتى بدأت اليوم السبت الموافق 29 مايو وتستمر حتى السبت الموافق 21 يوليو 2021.

وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام من أ.د خالد قدري عميد كلية التجارة.

حيث صرحت أ.د هيام وهبه أن الأمتحانات تعقد أيام السبت فقط من كل أسبوع خلال فترتين تفصلهما فترة تعقيم لا تقل عن ساعتين، وقد تم إعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين قبل بدء الإمتحانات وقد إشتملت هذه القواعد على ضرورة إلتزام الطلاب بإرتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة الى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الموجة الثانية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

واشارت سيادتها أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، عدم إصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الإمتحان، توزيع دخول الطلاب للجان الإمتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة عدم التكدس والإزدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات، كما تم الإعلان عن أماكن اللجان اون لاين من خلال الموقع الرسمي لصفحة مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والصفحة الرسمية لإدارة الدراسات العليا على موقع التواصل الإجتماعى، كذلك تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية وقياس درجات حرارة الطلاب بإستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول وداخل اللجان، توفير المعقمات من الكحول داخل المبانى لتعقيم الطلاب، تقليل عدد الممتحنين داخل اللجان وإتاحة مسافة بين كل طالب وآخر، أيضًا منع تبادل الادوات بين الطلاب، ومنع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.
 
وقد شهدت إمتحانات طلاب الدراسات العليا الأكاديمية، تقدم ما يقرب من ( طالب وطالبة) لأداء الامتحانات ممثلين في (2446 طالب وطالبة) بمرحلة الدبلومات، (328 طالب وطالبة) بمرحلة الماجستير، (175 طالب وطالبة) بمرحلة الدكتوراه، ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين خلال اليوم الأول من الأمتحانات المنعقدة.

جدير بالذكر أن إمتحانات الدراسات العليا المهنية سوف تعقد أيام الجمعة فقط من كل أسبوع بدء من الجمعة الموافقة 18 يونية 2021 وتستمر حتى الجمعة الموافقة 2 يوليو 2021 ومن المتوقع أن تشهد أداء حوالى (753 طالب وطالبة) لأمتحانات الشهادات المهنية فى تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة.
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية
وكيل تجارة عين شمس تتفقد لجان إمتحانات الدراسات العليا الأكاديمية

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