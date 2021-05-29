جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشكر تامر حسني على تطوعه ومساندته لشعب فلسطين







نشرت مؤسسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، ڤيديو عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" لتشكر النجم تامر حسني، على دعمه وتطوعه للشعب الفلسطيني.



وظهر في الڤيديو رجل وفتاة من المتطوعين بالجمعية، حيث قال الشاب،:"نتقدم نحن المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بجزيل الشكر للفنان تامر حسني، على ماقام به من مساعدات لأبناء شعبنا المكلوم أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة،ونحن سعداء جدا جدا بالفنان تامر حسني، وتطوعه في الحركة الدولية".



واستكملت الفتاة الرسالة قائلة،:"من فلسطين من غزة تحديدا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بنوجه كل الشكر والتقدير باسم متطوعي الجمعية للفنان المصري تامر حسني، لمشاركته في دعم الحركة الدولية من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري، لهجتنا واحدة قضيتنا واحدة كلنا واحد، شكرا تامر حسني شكرا مصر".



وحرص النجم تامر حسني، على الرد على رسالتهم فكتب،:" كل الشكر لكم انتم يا اغلى الناس ، انتم أهلي وفي قلبي و في قلب كل مصري و عربي ، لا شكر على واجب".



جدير بالذكر أن تامر حسني ، دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى وعدوانه على المسجد الاقصى خلال الفترة الماضية من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وشارك أيضًا ، في جمعية الهلال الأحمر المصري ضمن حملات دعم الشعب الفلسطيني في تقديم المعونات، عقب تعرض قطاع غزة للعدوان الإسرائيلي.



وعلق عبر تطبيق تبادل الصور والڤيديو(انستجرام):" كل الشرف أن أكون واحد من شباب مصر المتطوعين و المتبرعين و الداعمين للشعب الفلسطيني الباسل مع الهلال الأحمر المصري للمره الثانيه، و من كل قلبي بشكر كل الشباب المصري العظيم اللي شوفته النهارده جاي يساعد بقلبه و روحه و مجهوده بكل طاقه و كل حب لأهالينا في فلسطين ، اللهم احفظ فلسطين و شعب فلسطين".











و نشر جمهور حسني، بعد ذلك صور وڤيديوهات من زيارته لغزة، وذلك على هامش حمله تضامنية للشعب الفلسطيني أطلقها حسني عام 2009.



وكتب الجمهور على الصور والڤيديوهات ، :"مواقف لا تُنسى، مواقف لازم التاريخ يذكرها في حق فلسطين من ولاد مصر، تامر حسني أخد شحنة أكل وأدوية على حسابه تقدر ب6 مليون جنيه ودخل معبر رفح بيها، وفضل يوزع بنفسه الأدوية والأطعمة ليومين واقف بنفسه على رجله داخل المعبر مع الهلال الأحمر عشان أهالينا في غزة".







واستطاع حسني، وقتها الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح لتوزيع معونات غذائية و أدوية بمعاونة الهلال الأحمر المصري على الشعب الفلسطيني المنكوب.



ورافق تامر في زيارته لغزة شقيقه حسام و قاما بزيارة عدد كبير من المستشفيات و الأهالي المتضررين .



ومن جانبهم حرص أهالي غزة على مرافقة تامر في جولته في الأراضي الفلسطينية مما تسبب في قيام أحد الجنود الإسرائيليين بإثارة مشكلة مع تامر حسني لإلتفات الناس حوله ظناً منه أنهم يستعدوا لتنظيم مظاهرة إلا أن الحكومة المصرية التى أثنت على زيارة تامر لغزة تدخلت و أنهت هذه المشكلة.

