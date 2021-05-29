ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.3 مليون طن هذا العام

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو الجاري.





وقال القصير، خلال تصريحات، اليوم، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب.





وأضاف أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري، حيث يشهد إقبالا متزايدا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، الأمر الذي يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.





وأكد وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.. مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير دعما للاقتصاد الوطني