رئيس الوطنية للإعلام: تقييم أداء "المتحدة" في الـ5 سنوات الماضية مؤشر للمستقبل (فيديو)

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك برتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تم توقيعه عام 2018 ومستمر حتى الآن، وكان هناك محتوى تراثي تم التعاون فيه مع " watch it"، لافتًا إلى أن هناك تعاونات مع المتحدة في الجانب الرياضي مثل قنوات "ON Time Sport 1،2،3" والتي أذيعت بها البطولة الإفريقية



وأضاف "زين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن اليوم كان يتضمن استعراض لحصاد 5 سنوات لشركة لها اهتمام واسع في المجال الإعلامي.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام مهنة ثقيلة من حيث مواردها وما تطلبه من تغيير مستمر، والنواحي المالية لها تفوق المليارات، وتقييم أداء الشركة المتحدة في الـ 5 سنوات الماضية مؤشر للمستقبل.

