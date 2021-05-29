Advertisements

رئيس الوطنية للإعلام: تقييم أداء "المتحدة" في الـ5 سنوات الماضية مؤشر للمستقبل (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك برتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تم توقيعه عام 2018 ومستمر حتى الآن، وكان هناك محتوى تراثي تم التعاون فيه مع " watch it"، لافتًا إلى أن هناك تعاونات مع المتحدة في الجانب الرياضي مثل قنوات "ON Time Sport 1،2،3" والتي أذيعت بها البطولة الإفريقية

وأضاف "زين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن اليوم كان يتضمن استعراض لحصاد 5 سنوات لشركة لها اهتمام واسع في المجال الإعلامي.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام مهنة ثقيلة من حيث مواردها وما تطلبه من تغيير مستمر، والنواحي المالية لها تفوق المليارات، وتقييم أداء الشركة المتحدة في الـ 5 سنوات الماضية مؤشر للمستقبل.

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ أقل من ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - 30 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ نصف ساعة

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 38 دقيقة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»