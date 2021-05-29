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حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

السبت 29/مايو/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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وجه حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه أمس الجمعة في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الحمد لله مبروك للجمهور الاهلي العظيم مبرووووك للجميع بطولة السوبر الافريقي".


وتابع: "نعمل للمزيد من البطولات ولا نلتفت وننظر الى الامام علينا المزيد من الجهد والعمل … لن نتوقف".

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رسالة حسين الشحات بلقب السوبر الإفريقي

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