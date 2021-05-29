أستون فيلا يودع "المحمدي" برسالة قصيرة

حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على توجيه رسالة شكر للاعبه السابق المصري أحمد المحمدي، الذي أعلن رسميا رحيله عن النادي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم (2020-2021).





ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأهداف المحمدي مع الفريق وتمريراته الحاسمة، معلقا عليه بعبارة: "شكر المو_27".





وأعلن أحمد المحمدي رحيله عن الفريق الإنجليزي، في بيانا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل من له علاقة بنادي أستون فيلا، كان من دواعي فخري أن ألعب بقميص هذا الفريق، قضيت 4 أعوام مع الفريق، استمتعت بالنجاحات والإخفاقات. أرحل وأنا أعلم بأني قمت بدوري لإعادة الفريق إلى مكانته...".









وانضم النجم المصري إلى صفوف أستون فيلا صيف 2017، قادما من هال سيتي، وخاض مع الفريق 129 مباراة بكل البطولات خلال 4 مواسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 17 هدفا.





ولعب أحمد المحمدي البالغ من العمر 33 عاما، 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع ثلاثة أندية، وهي، أستون فيلا، هال سيتي وسندرلاند، سجل خلالها 6 أهداف، وهو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المسابقة من بين اللاعبين المصريين.



