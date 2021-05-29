موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم الجمعة الموافق 4 يونيو المقبل، على ملعب استاد السويس.





وحقق الفارس الأبيض الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، ليضرب موعدًا مع مصر المقاصة.





وتأهل مصر المقاصة لذات الدور، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل الزمالك ومصر المقاصة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 HD.



