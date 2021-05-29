موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر
السبت 29/مايو/2021 - 04:30 م
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم الجمعة الموافق 4 يونيو المقبل، على ملعب استاد السويس.
وحقق الفارس الأبيض الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، ليضرب موعدًا مع مصر المقاصة.
وتأهل مصر المقاصة لذات الدور، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل الزمالك ومصر المقاصة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 HD.
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