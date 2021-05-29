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تجديد حبس سيدة 15 يوما لإتهامها بالإتجار في المخدرات

السبت 29/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالإتجار بالمخدرات وحيازتها 150 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بالإسكندرية، تخصصت فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائها متخذه دائر قسم شرطة العامرية اول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

علي الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وألقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي 150 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهتها بالمضبوطات اقرت بما جاء في الضبط وأضافت أنها تتجر به بقصد التربح منه، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫050،000 مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

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