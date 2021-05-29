Advertisements

123 ألف طن.. حصيلة تموين الإسكندرية من القمح في موسم التوريد حتى الآن

السبت 29/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ١٢٣٠٧٢.٣٢٦ طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة قد استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية، وتم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.
وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحرى يوم ٢٠ أبريل بقرار وزارى ويمتد لمدة ٣ أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.

أخبار تهمك

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 3 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - 30 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ أقل من نصف ساعة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»