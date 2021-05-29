123 ألف طن.. حصيلة تموين الإسكندرية من القمح في موسم التوريد حتى الآن

صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ١٢٣٠٧٢.٣٢٦ طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة قد استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية، وتم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.

وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.



ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.



وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.



يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحرى يوم ٢٠ أبريل بقرار وزارى ويمتد لمدة ٣ أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.