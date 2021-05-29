"قالتلي هنرمي بطاطين قديمة وزبالة".. أقوال صادمة لنجل قتيل إمبابة

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال نجل الرجل المعثور على جثته مقطوع الرأس وجزء حساس من جسده بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، بعدما رصدت كاميرات المراقبة لحظة سحله ووالدته، جثة والده والتخلص منها بمكان العثور عليها.





ونفى خلال التحقيقات معرفته أنه كان يحمل جثة والده.. " معرفش حاجة أمي قالتلي هنرمي بطاطين قديمة وزبالة"، وهذا ما أكدته والدته.





واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة، وقالت خلال التحقيقات التي أجريت معها اليوم السبت، أنها لديها 4 أبناء أعمارهم ( 21 سنة_17سنة _14 سنة، وأصغرهم عمره سنتين) مشيرة أن زوجها معتاد تعاطي المنشطات الجنسية، والمواد المخدرة، وأقراص منوم " يتناولها بعد انتهائه من جماع زوجته"،





وأضافت المتهمة، أنه يوم الجريمة تناول زوجها منشطات جنسية، وجامعها بوحشية، ومن ثم تناول "أقراص منوم"، وبعد تأكدها من استغراقه في النوم، قامت بذبحه، ومن ثم فصلت رأسه عن جسده، وقطعت جزء حساس من جسده، مستغلة عدم تواجد أبنائها، بالمنزل وتواجدهم بعملهم.





وواصلت المتهمة اعترافاتها أنها انتظرت عودة نجلها، وطالبته بنقل الجثة رفقتها، دون أن يعلم أنها جثة والده، والتخلص منها بمكان العثور عليها.





هذا وتجري أجهزة الأمن بالجيزة عمليات البحث عن ملابس قتيل إمبابة المدممة، والجزء الحساس المقطوع من جسده، إضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما أقرت المتهمة بتخلصها منهم بمقلب القمامة، بالقرب من منزلها.







كانت أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن أجهزة الأمن بالجيزة نجحت فجر اليوم السبت، في العثور على رأس الرجل المعثور على جثته مقطوع الرأس وجزء حساس من جسده بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بعد 4 أيام من عمليات البحث في 3 مناطق.





وأضافت المصادر إلى الفجر أن المتهمة قالت خلال التحقيقات أنها تخلصت من الجثة بإلقائها وسط القمامة بالقرب من منزلها بمنطقة إمبابة، وبالبحث هناك لم يعثر عليها.





وأشارت المصادر إلى أنه بعد جمع العمال القمامة من المنطقة تم التخلص منها بمنطقة الوراق، وبالتوجه إلى مقالب القمامة بمنطقة الوراق، والبحث عن الجثة بمساعدة الجهات المختصة، تبين نقلها إلى مقالب القمامة الرئيسية الخاصة بمحافظة الجيزة، بمنطقة شبرامنت، وهناك عُثر على الرأس.





كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات الجريمة وتبين أن المجني عليه كان يجبر زوجته على الجماع بطريقة وحشية، مشيرة إلى أنها طالبته عدة مرات أن يكف عن ذلك لكنه رفض، مادفعها إلى قتله وقطع جزء حساس من جسده.





كانت وثقت إحدى كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة رجل مجهول الهوية ومقطوع الرأس وجزء حساس من جسده، مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ 20 ثانية، يرصد لحظة سحل صاحب الجثة على يد زوجته ونجلهما، والتخلص منه بمكان العثور ععليه بمنطقة إمبابة.





وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على السيدة ونجلها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بالعثور على جثة لرجل بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس القطاع والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والمقدم أمثل حرحش، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة لرجل مجهول الهوية، عاري الجسد، وملفوف بـ"بطانية وملاءة" ومقطوع الرأس وجزء حساس من جسده.



وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل إلى هوية صاحب الجثة وتبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليها.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.