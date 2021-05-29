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زعبم المعارضة التركية عن أردوغان: أصبح مشكلة أمن قومي

السبت 29/مايو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي، تحول إلى مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا. 

 

كيليتشدار أوغلو قال خلال اجتماع مع أعضاء حزبه، إن أردوغان سلم البلاد إلى عصابات المافيا، وفق جريدة زمان التركية .

 

وتابع زعيم المعارضة التركية: “النظام الحالي في تركيا هو قوة سياسية تستسلم للمافيا. قوة سياسية تشتريها المافيا. وهذا ما يحدث عندما تبتعد عن سيادة القانون. في 29 أغسطس 2018، في اجتماع مجلس الحزب، استخدمت العبارات التالية؛ إذا لم تقم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة، يمكن للدولة أن تتحول بسرعة إلى تنظيم إجرامي منظم”.


 
 

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه كذلك قال في اجتماع عقده في 16 أكتوبر 2018، “إذا لم تستوفِ متطلبات سيادة القانون، ستنتهي دولة القانون، وستتحول إلى تنظيم إجرامية منظم”، مؤكدا أنه ذكر ذلك في الوقت المناسب، ولكن لم يكن لديهم تطلع إلى المستقبل.


 
 

كيلتشدار أوغلو قال متعجبا، “ما عن نوع البلد التي ينشر فيها زعيم المافيا بيانا ويتابعه الملايين”.


 
 

وشدد كيلتشدار أوغلو على أنه حان الوقت لأن لكي يودع أردوغان السلطة، وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا أردوغان لعدم الخوف من الشعب وإجراء انتخابات.

 

وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات قتل خارج نطاق القانون واختفاء القسري، تمت بالتعاون بين المافيا والسلطات.

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