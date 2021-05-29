اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل زوجها بإمبابة: ذبحت رأسه ثم قطعت عضوه الذكري

كشفت النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل التحقيق في العثور علي جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى بجانب الطريق بإمبابة، واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، لإجبارها والتعدي عليها عده مرات لممارسة العلاقة الجنسية.



أفادت المتهمة، في اعترافاتها أن زوجها يعمل، ولكن كان يصرف نقوده على شراء المخدرات والمنشطات الجنسية، وكان يجبرها لممارسة العلاقة الجنسية، وعندما كانت ترفض كان يتعدى عليها بالضرب المبرح، فقررت التخلص منه في غياب أبناءها الأربعة.



وأضافت في اقوالها امام النيابة، أنه في يوم الجريمة استغلت عدم وجود أبناءها وبعد تعاطي المجني عليه للمخدرات وخلوده للنوم، قامت بذبح رأسه أولا، ثم قامت بقطع عضوه الذكري، وقامت بلفه بملاءه وبطانيه، وأثناء عوده نجلها من العمل جعلته يساعدها في حمله دون ان تخبره أنه والده، وأدعت أنها قمامة تريد التخلص منها.



أمرت النيابة العامة، يشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وابنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري، بسبب سوء معاملته لهما.



كان قد وورد اخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بابلاغ الاهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.



وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة انهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.



