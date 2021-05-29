دقيقة حداد على روح إدارى بنى سويف "تخليدًا له" في مباراة الإعلاميين







حرص الجهازين الفنيين ولاعبو فريقا بنى سويف والإعلاميين على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل طه حسين إدارى الفريق الكروى بنادى بنى سويف وذلك قبل المباراة التى تجمعي بين الفريقان بملعب الإعلاميين



كما شهدت المباراة حرص الفريقان على رفع قمصان تحمل صورة واسم الراحل تخليدا لذكراه .



ويواجه بنى سويف نظيره الإعلاميين بمنافسات الاسبوع 24 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من جلال احمد ويعاونه هيثم السيد رمضان وماجد المليجى ومحمد صبري ابراهيم حكما رابعا وشوقى الجبالى مراقب مسابقات .