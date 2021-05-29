Advertisements

دقيقة حداد على روح إدارى بنى سويف "تخليدًا له" في مباراة الإعلاميين

السبت 29/مايو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements



حرص الجهازين الفنيين ولاعبو فريقا بنى سويف والإعلاميين على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل طه حسين إدارى الفريق الكروى بنادى بنى سويف وذلك قبل المباراة التى تجمعي بين الفريقان بملعب الإعلاميين

كما شهدت المباراة حرص الفريقان على رفع قمصان تحمل صورة واسم الراحل تخليدا لذكراه .

ويواجه بنى سويف نظيره الإعلاميين بمنافسات الاسبوع 24 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من جلال احمد ويعاونه هيثم السيد رمضان وماجد المليجى ومحمد صبري ابراهيم حكما رابعا وشوقى الجبالى مراقب مسابقات .

أخبار تهمك

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ ساعة الا ربع

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - 30 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ نصف ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

02:44 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

02:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»