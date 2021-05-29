بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

تنتهي مدة تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي على مستوى الجمهورية بعد يومين فقط، و هي المرتبطة بأن تكون مواعيد الغلق اعتبارا من الساعة التاسعة مساء، والتي قد بدأ العمل بها من 6 مايو الجاري على فترتين، الأولى من 6 لـ 21 مايو، والثانية من 22 مايو وحتى 31 مايو.





وسيتم العودة للعمل بالمواعيد الصيفية الدائمة في حالة عدم إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أما إذا اتخذت لجنة أزمة كورونا قرارات جديدة سيتم العمل بها، وإذا لم تصدر أي جديد سيتم العودة للمواعيد الصيفية لعمل المحلات.





ويستعرض " الفجر "، المواعيد الصيفية لعمل المحلات:





1- تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا.





2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.





3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



