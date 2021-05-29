المتحدة تعلن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام (فيديو)

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي باسمها، إن عقد المؤتمر الصحفي اليوم تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، معلنًا تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي وأشرف سالمان ومحمد سمير.



وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الشركة بدأت عام 2016، واليوم مر 5 سنوات على إنشاءها وهذا المؤتمر يهدف للحديث عن ما حققت الشركة خلال الفترة الماضية وما تستهدف تحقيقه في المستقبل، معلنًا عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام.



وأشار، إلى أن المتحدة تعلن عن جائزة لسيناريو الدراما الرمضانية والمنصات الرقمية والأطفال، تتضمن 4 جوائز، جائزة السيناريو للدراما التليفزيونية وتحمل اسم الكاتب صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل وتحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة توفيق، وجائزة الرواية المطبوعة وتحمل اسم الكاتب وحيد حامد، وجائزة قصة الأطفال تحمل اسم الكاتبة نعم الباز.

