نتائج الشوط الأول مجموعة الصعيد بالقسم الثاني



اختتمت منافسات الشوط الأول من الجولة الخامسة والعشرون لدوري القسم الثاني حيث تقدم فريق الألومنيوم على فريق الشرقية للدخان بهدف دون رد سجله إبراهيم سعيد في الدقيقة 44 .



وتقدم فريق المنيا على فريق بترول أسيوط بهدف دون رد سجله برسوم محروس من ركلة جزاء .





وتقدم فريق الإعلاميين على فريق بنى سويف بهدف دون رد سجله اغاثون ميلاد في الدقيقة 22 .





و تعادل فريق الفيوم مع فريق قنا بهدف لمثلة حيث تقدم الفيوم حمادالحنبلي في الدقيقة 24 وقبل ختام الشوط تعادل قنا عبر عبد الله احمد دومينيك.



وتعادل فريق كيما اسوان مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله تقدم كيما بهدف اشرف كومان في الدقيقة 10 وتعادل عبد الرحمن مكرم في الدقيقة 15 .



تعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق مركز شباب سمسطا بدون أهداف.



تعادل فريق سوهاج مع شباب سمسطا بدون أهداف.



تعادل فريق ديروط مع فريق طهطا بدون أهداف.