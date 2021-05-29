بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من قطر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.





وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.





وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.





كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.





ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين» على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.



