بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من قطر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من قطر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي
السبت 29/مايو/2021 - 04:40 م
علي نبوي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.
وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.
وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.
ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين» على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.
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