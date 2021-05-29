بعد إعادة هيكلتها.. ما هي الشركات والأصول التي تمتلكها المتحدة للخدمات الإعلامية؟

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم عن استراتيجيتها الجديدة لإدارة أصولها والكيانات التي تمتلكها في قطاع العمل الإعلامي في ضوء عملية إعادة الهيكلة التي تمت بتعيين أعضاء جدد لرئاسة مجلس إدارتها بعد مرور 5 سنوات على إنشائها.

وأسست المتحدة للخدمات الإعلامية في عام 2016 ككيان جديد ناتج عن إندماج شركتين هما إعلام المصريين و D MEDIA، وتم عملية الإندماج بالفعل في عام 2018؛ لتواصل الشركة بعدها توسيع حجم أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ على عدد من الأصول في مجال العمل الإعلامي الممختلفة وضمها إلى هيئة ملكيتها.

وبحلول العام 2021 شملت ملكية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية عدد من الكيانات سواء التى تعمل في مجال العمل الإعلامي مباشرة قنوات تليفزيونية أو راديو أو صحف، أو التى تقدم خدمات مصاحبة للعمل الإعلامي والدعاية والأعلان ، ولم تكتفي الشركة بذلك بل اسست شركات جديدة في العديد من المجالات منها شركات للإنتاج الدرامي والتلفزيوني.

و في مجال العمل الأعلامي، تمتلك المتحدة عدد من القنوات الفضائية هي “ شبكة قنوات cbc، و شبكة قنوات الحياة، ومجموعة قنوات Dmc، والناس ، و المحور، وتعاونت مع الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير القناة الأولى وتأسيس عدد من القنوات التي تعمل في المجال الرياضي لنقل الأحداث الرياضية المصرية هي قنوات Time SPORT، و ON TIME، وامتلكت في الشبكات الإذاعية كلا من "راديو نغم اف ام و راديو 9090، و إذاعة FM، وفي الصحف والمواقع الألكترونية امتلكت جريدة اليوم السابع، والوطن، والدستور، وصوت الأمة ، وأموال الغد وبيزنس توداي، ومبتدأ.

ودخلت شركة المتحدة سوق الدعاية والأعلان المصاحب لخدمات الأعلام، من خلال امتلاكها شركة برزنتيشن صاحبت عدد من الحقوق الرياضية، وشركة ستادات التى تتولى تطوير الاندية المصرية ، و media hub ، سينرجي للدعاية والإعلان، شركة PUD، و شركة egyption outdoors، وشركة " media hub، وشركة تذكرتي التى تقوم بحجز التذاكر وتقديم خدمات تنظيم المؤتمرات.

واسست شركة "المتحدة للخدمات الأعلامية" عدد من التطبيقات الإلكترونية للعمل في تقديم الخدمات الرقمية وهي تطبيق watch it لحماية المحتوي المصور من القرصنة، و تطبيق "زاجل" لنقل الأخبار من كافة المواقع الالكترونية.

ودخلت الشركة بقوة في سوق الإنتاج الدرامي ، من خلال ثلاث شركات هي سينرجي للإنتاج الدرامي، سينيرجي فيلم وشركة Media hub، ونجحت الشركة في تحقيق اعلي ايرادات للإنتاج الدرامي خلال الموسم الدرامي الحالي بلغت 260 مليون جنيه من خسائر 470 مليون جنيه في العام 2017.

وأعلنت شركة " المتحدة للخدمات الأعلامية " اليوم عن تشكيل جديد لمجلس إدارتها برئاسة حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي السابق، وعضوية وزير الاستثمار الاسبق اشرف سلمان، ومحمد السعدوي، والدكتور محمد سمير، عمرو الفقي، وتامر مرسي.



