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"الفجر الفني".. يستعرض أبرز قرارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

السبت 29/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر - تصوير: ياسمين عليوة
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أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرص المسؤولين على توضيح الرؤية الكاملة للشركة، والانجازات التى سوف تقدمها خلال الفترة المقبلة.



يستعرض "الفجر الفني" أبرز القرارات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:


_تم الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، بينما الأعضاء " ا:محمد السعدي عمرو الفقي، تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.

-إنشاء صندوق مخاطر العاملين في مجال الإعلام.

-طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية وتشكيل لجنة للاستثمار


-إعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة

- إطلاق قناة اخبارية إقليمية.

- إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامي بإسم كبار المبدعين نعم الباز وصالح مرسي وأبلة فضيلة و وحيد حامد

- إنتاج مسلسلات علي مدار العام لا تقتصر علي شهر رمضان فقط إضافة إلي عودة السباعيات ومسلسلات 15 حلقة 

- تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، وفتح باب التعاون مع جميع الأفراد، وشركات الإنتاج داخل السوق المصري مثل شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا - شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم - میدیا هب.



وحرص نجوم الفن على حضور المؤتمر الصحفي، الذى اقيمته المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت، وكان من أبرز الحضور "هاني رمزي، لبلبة، أمير كرارة، عصام السقا، خالد الصاوي".

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