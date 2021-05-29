كارتيرون يستقر على مشاركة شيكابالا أمام الجونة بالدوري













استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا أساسياً أمام الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





مشاركة شيكابالا أساسيا أمام الجونة بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الأحد على أرضية ملعب الجونة.





ويفقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الجونة خدمات كل من أشرف بن شرقي و طارق حامد للطرد، وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي للإيقاف وحازم إمام للإصابة.





من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركة شيكابالا في مركز الجناح الأيمن بدلا من أحمد السيد زيزو الذي قرب "الديك" إشراكه في وسط الملعب بديلا لفرجاني ساسي.





الجدير بالذكر أن قائمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، جاءت كالآتي:-





حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.



