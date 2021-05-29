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وفاء عامر تهنئ رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها

السبت 29/مايو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأت الفنان وفاء عامر الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلادها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "عامر" قائله: "كل سنة وانتي بصحة وعافية يا جميلة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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