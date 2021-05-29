نجوم الإعلام والفن والمشاهير في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



شهد المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي بدأ قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت شعار "5 سنوات من التطوير" الإعلان عن سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على كافة المستويات.





كما حرص عدد كبير من نجوم الإعلام والفن على حضور المؤتمر ومن بينهم لبلبة وخالد الصاوي وجمال ومدحت العدل ولميس الحديدي، أمير كرارة بيتر ميمى وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عصام السقا وغيرهم عدد كبير من الفنانين ونجوم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمجلات