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تبدأ غدا.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

السبت 29/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، غدا الأحد، تسليم دفعة جديدة، عبارة عن 720 وحدة سكنية، من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة حدائق أكتوبر، لحاجزيها،

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس 1 يوليو المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ، غدا الأحد، الموافق 30 مايو 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، في تسليم دفعة جديدة، عبارة عن 720 وحدة سكنية، من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات، وذلك لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، كما تم تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

ويتم التسليم وفقا لما يلي:

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 74، و90، يوم الأحد 30 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 109، و156، يوم الإثنين 31 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 163، و97، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد، الموافق 27 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، و75 يوم الأحد 6 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 164، و91، يوم الإثنين 7 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 160، و96، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

- تم تخصيص يوم الإثنين 28 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 203، و100، و104، يوم الأحد 13 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 76، و126، و115، يوم الإثنين 14 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 135، و165، و149، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

- تم تخصيص يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 136، و114، و105، يوم الأحد 20 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام، 150، و139، و137، يوم الإثنين 21 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 101، و116، و138، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 1 يوليو 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

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وزارة الإسكان وحدات الإسكان مشروعات الإسكان سكن مصر حدائق أكتوبر

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